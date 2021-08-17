Московский суд оштрафовал Google еще на 10 млн рублей

Мировой судья Таганского района города Москвы оштрафовал компанию Google на общую сумму 14 млн рублей, сообщается в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что за день суд рассмотрел пять материалов об административных правонарушениях компании.

«Компания Google LLC. была признана виновной в совершении административных правонарушений по ст.: ч.2; ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ - Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации», — говорится в сообщении.

Ранее суд постановил оштрафовать Google на 4 млн рублей. Позднее к этому иску добавились другие, на 5 и 1,5 млн рублей.

Всего, по данным «Интерфакс», в рамках административных протоколов в отношении компании ей грозили штрафы на общую сумму до 16 млн рублей.

До этого компанию оштрафовали на Украине на миллион гривен ($35,9 тыс). При решении суда учитывалось, что Google не предоставлял информацию по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины больше года.