Эксперт раскрыла способ спасти залитый напитком ноутбук

Если пользователь пролил напиток на свой ноутбук, то спасти устройство возможно. Необходимые для этого действия «Газете.Ru» раскрыла аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова.

По словам эксперта, залив жидкостью составляет от 60% причин всех ремонтов ноутбуков.

«Самое главное, если вы залили ноутбук — сразу обесточить устройство, выдернуть шнур из розетки и извлечь аккумулятор», — отметила Гильфанова. Специалист уточнила, что попытки проверить работу устройства будут лишь потерей времени.

После выключения необходимо перевернуть ноутбук, слить попавшую внутрь жидкость и удалить видимые следы залива. После пользователю нужно поскорее обратиться в сервисный центр.

«В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, у вас может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя», — констатировала специалист.

Гильфанова призвала не разбирать и не сушить ноутбук самостоятельно. Она также посоветовала стараться держать жидкости на расстоянии минимум 1,5 метров от клавиатуры ноутбука и не забывать закрывать крышку устройства.

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