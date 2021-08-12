TikTok отключит ночные пуш-уведомления для подростков

Социальная сеть TikTok представила обновленные настройки конфиденциальности для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Так, TikTok ограничил временной диапазон, когда подростки могут получать пуш-уведомления. Пользователи в возрасте от 13 до 15 лет не будут получать уведомления после 21:00, а члены сообщества с 16 до 17 лет — после 22:00 и до самого утра.

Также теперь у новых пользователей возраста 16-17 лет по умолчанию будет стоять запрет на получение личных сообщений от других членов сообщества. Чтобы отправить сообщение другому человеку, несовершеннолетний пользователь должен будет самостоятельно изменить заданные автоматически настройки конфиденциальности.

Кроме того, авторы 13-15 лет смогут решать, для кого будет доступен созданный ими контент, перед публикацией каждого видео. Ранее TikTok сделал аккаунты пользователей 13-15 лет по умолчанию приватными. Видеоролики, размещенные в приватных аккаунтах, могут смотреть только одобренные пользователем подписчики. Функции «Сшить» и «Дуэт» также недоступны для владельцев аккаунтов младше 16 лет.

Ранее стало известно, что TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире.