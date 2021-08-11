Xiaomi открыла прямые поставки смартфонов в Россию

Китайская компания Xiaomi начала напрямую поставлять свою продукцию в Россию через дочернее предприятие, это должно позволить производителю бороться с серым рынком и снизить цены на смартфоны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибуторов.

По данным издания, 20% смартфонов Xiaomi ввезены в Россию нелегально, а по объемам серого импорта компания опережает конкурентов. Прямые контракты с ритейлерами поспособствуют снижению розничной цены на смартфоны на 10–15%.

«Пока прямые поставки совсем небольшие — в первом полугодии так ввезено 2,4 тыс. устройств, а всего — 5,3 млн устройств (на 133% больше, чем годом ранее)», — передает издание, ссылаясь отчет аналитического центра GS Group.

90% поставок смартфонов Xiaomi в Россию приходится на трех дистрибуторов: diHouse, «Марвел-Дистрибуция» и DNS.

Во втором квартале 2021 года российская доля в глобальных поставках Xiaomi превысила 6%. По итогам 2021 года поставки китайской компании в Россию могут превысить 11,5 млн устройств, что станет рекордом для местного рынка.

«Мы приложим все усилия, чтобы поставить в Россию еще больше устройств в течение года», — подтвердили изданию в пресс-службе Xiaomi.

Как сообщалось ранее, китайской компании Xiaomi во втором квартале текущего года впервые удалось стать лидером по поставкам смартфонов в мире, обогнав Samsung. По данным исследовательской компании Canalys, Xiaomi поставила 55,8 млн устройств, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Между тем, занявшая второе место Samsung поставила 53,7 млн смартфонов, что на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года.