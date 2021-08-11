Эксперт объяснил, как восстановить пострадавшие от вирусов файлы

Если вы стали жертвой вымогателей, которые заразили систему шифратором файлов, их все еще можно восстановить, рассказал «Газете.Ru» PR-менеджер компании ESET в России и СНГ Михаил Бочаров.

«Главное — не спешите переводить злоумышленникам деньги. Обратитесь к профессионалам сферы кибербезопасности, с большой долей вероятности им удастся подобрать дешифратор, что выйдет дешевле и убережет от дальнейшего шантажа со стороны мошенников. Еще один способ – найти бесплатный дешифратор в интернете и на тематических форумах», — посоветовал специалист.

Бочаров также отметил, что можно попытаться восстановить данные самостоятельно из предыдущих версий системы.

«Это копии файлов и папок, которые автоматически сохраняются при создании точки восстановления (их еще называют теневыми копиями). Если в Windows 10 было настроено резервное копирование, то восстановите потерянные данные из копии в три шага: в поле поиска или на панели задач найдите «Восстановление» и выберите «Восстановление файлов с помощью истории файлов». Затем найдите необходимый файл и просмотрите все его версии. Когда найдете нужную, нажмите «Восстановить», сохранив ее в исходной папке», — заключил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в Telegram был обнаружен опасный вирус, угрожающий приватности россиян.