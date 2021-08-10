Twitter заплатит украинцу, обнаружившему расистский баг в алгоритме

Украинец Богдан Кулинич выиграл $3,500 на соревнованиях среди специалистов по компьютерной безопасности DEF CON в Лас Вегасе, США, сообщает The Guardian.

Выпускник Киево-Могилянской академии, в настоящее время обучающийся в швейцарском исследовательском институте EPFL обнаружил, что алгоритм программы выбирал более молодые, светлые и тонкие лица при обрезке изображения.

Для проверки предвзятости алгоритма программист искусственно создал почти идентичные лица, и сделал их различными по возрасту и цвету кожи, после чего прогнал изображения через алгоритм Twitter для обрезки фото. Кулинич сообщил, что у него противоречивые чувства по поводу своего открытия.

«Общественной урон, который приносят алгоритмы — не просто случайные ошибки системы, а просчеты дизайна. Это происходит с целью максимизации извлечения прибыли за счет переноса затрат на других. Например, усиление джентрификации, снижение заработной платы, распространение кликбейта и дезинформации не обязательно связаны с предвзятыми алгоритмами», — заявил молодой специалист.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook объявила о запрете контента с отрицанием Холокоста.