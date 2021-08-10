Инвесторы назвали наиболее перспективные технологии будущего

Среди современных технологических направлений наибольшей привлекательностью для инвесторов в 2021 году обладают ИИ и машинное обучение, квантовые технологии, кибербезопасность, генетика и биоинформатика, нейробиология, энергетика, mobility, космические технологии, а также фуд- и агротех. Об этом говорится в исследовании Phystech Ventures, поступившем в «Газету.Ru».

Инвесторы отметили четырехкратный рост инвестиций в deeptech [новые технологические решения, которые создаются на стыке различных научных областей и требуют значительных финансовых и временных затрат на исследования и разработку — прим. ред.] в период с 2016 по 2020 год. За последний год в отрасль было проинвестировано более $60 млрд.

«Ряд сегментов deeptech находится на пороге больших изменений. В 2021 мы стали свидетелями первого редактирования генома человека, в результате чего капитализация биотехнологических компаний Intellia и CRISPR Therapeutics превысила отметку в $10 млрд. PsiQuantum, IonQ и ArQit стали первыми квантовыми единорогами. Starlink, OneWeb и Amazon планируют в 20 раз увеличить количество спутников Земли. Мы верим в науку как основной движущий фактор инноваций», — заявил партнер и основатель Phystech Ventures Петр Лукьянов.

Ранее стало известно, что 44% россиян уверены в том, что алгоритмам искусственного интеллекта пока нельзя доверить постановку диагнозов, назначение лечения, исследование и мониторинг заболеваний пациентов.