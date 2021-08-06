В Instagram появился новый вид мошенничества с аккаунтами

Кибермошенники изобрели новый способ заработать на пользователях Instagram — они блокируют аккаунты за деньги, сообщает Motherboard. Портал называет эту схему «бан как услуга».

Злоумышленник, предоставляющий такую «услугу», использует свой верифицированный аккаунт с галочкой. Он меняет в нем имя, биографию и аватар, полностью копируя аккаунт выбранной заказчиком жертвы. Затем он отправляет жалобу модератору Instagram, обвиняя жертву в копировании его профиля. В социальной сети действуют строгие правила касательно самозванцев, выдающих себя за другого человека, поэтому в большинстве случаев аккаунт блокируют.

Стоимость «услуги» составляет около $60. Сообщается, что пользователи заказывают мошенникам бан аккаунта, чтобы досадить или запугать его владельца. В пресс-службе Instagram сообщили о начале собственного расследования в отношении сайтов, предлагающих подобный сервис.

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