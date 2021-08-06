44% россиян не готовы доверить ИИ лечение людей

Доверить свое лечение искусственному интеллекту готов лишь каждый пятый россиянин, сказано в исследовании Superjob, проведенном специально для «Газеты.Ru».

В том, что алгоритмам искусственного интеллекта можно поручить постановку диагнозов и назначение лечения пациентам, твердо уверены лишь 5% россиян, еще 37% считают, что эти функции можно переложить на цифровые интеллектуальные системы лишь частично. Свою позицию опрошенные аргументируют тем, что искусственный интеллект способен работать с совокупной базой данных, многократно превышающей опыт конкретного доктора.

По мнению 44% россиян, доверять искусственному интеллекту лечение людей нельзя. С их точки зрения, необходимые для этого технологии развиты еще недостаточно хорошо, к тому же большую роль может играть личное участие врача и его поддержка.

В случае собственной болезни поручить искусственному интеллекту лечение готовы лишь 22%, а 78% респондентов в подобной ситуации не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы.

И в целом, и применительно к своему личному здоровью в возможности IT-медицины мужчины верят заметно чаще женщин, а молодежь до 24 лет — намного чаще опрошенных старше 45.

Подробнее об исследовании и о возможностях ИИ в медицине можно узнать в материале «Газеты.Ru».