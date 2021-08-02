В МВД отметили рост числа преступлений в интернете

По итогам шести месяцев текущего года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает RT со ссылкой на статистику МВД России.

В ведомстве сообщили, что за первые полгода было зарегистрировано 271,1 тыс. преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Более половины таких преступлений (57,1%) являются тяжкими и особо тяжкими (154,9 тыс.), две трети совершается с помощью интернета (182,7 тыс.), свыше трети — с использованием средств мобильной связи (108,9 тыс.).

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович считает, что взрывной рост начался весной 2020 года из-за коронавируса и введения режима самоизоляции.

«Из-за появления новых видов программного обеспечения: на рынок вышло сырое программное обеспечение, расширился спектр атак, связанный с удаленной работой», — сказал эксперт.