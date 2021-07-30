Новый вирус заразил тысячи смартфонов и начал красть деньги

Тысячи смартфонов на Android оказались заражены новым вирусом, получившим название Vultur. Как сообщает ArsTechnica, зловреда обнаружили специалисты ThreatFabric, компании по кибербезопасности из Амстердама.

Отмечается, что вредоносная программа распространяется в том числе через магазин приложений Google Play Store и способна собирать данные с целью кражи денег из более чем 100 банковских и криптовалютных приложений.

По данным экспертов, опасное ПО способно также записывать экран смартфона во время использования приложений банков, при этом показывая владельцу гаджета фейковую страницу, где необходимо ввести логин и пароль для входа в систему. Из-за крайне высокой схожести фальшивого интерфейса с настоящим жертва не подозревает обмана и легко вводит все данные, передавая их киберпреступникам. Таким образом хакеры могут ввести логин и пароль пострадавшего, а затем перевести все его средства со счетов на свои собственные.

По информации ThreatFabric, по крайней мере два приложения, доступные в Google Play, незаметно для пользователей устанавливают Vultur. В сумме зафиксированы около пяти тысяч загрузок опасного ПО. Таким образом, жертв зловреда может быть свыше нескольких тысяч. Специалисты уточнили, что хакеров в первую очередь интересуют клиенты итальянских, австралийских и испанских банков.

Ранее сообщалось, что в официальном магазине Google были обнаружены опасные приложения, способные похитить личные данные для входа в Facebook. Эти троянские программы были очень популярны среди пользователей — в общей сложности их скачали почти шесть миллионов раз.