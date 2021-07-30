Глава Intel: худшая часть дефицита полупроводников еще впереди

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер предупредил, что худшая часть глобального кризиса микросхем еще впереди, сообщает «Би-би-си». По прогнозу Гелсинджера, дефицит усилится во второй половине этого года, а сам кризис продлится примерно два года, прежде чем все придет в норму.

Дефицит, по его мнению, был вызван сразу несколькими факторами. Так, на ситуации сказались огромный спрос на технику, сбои в поставках, вызванные пандемией коронавируса, а также плохие отношения между США и Китаем. Гелсинджер также указал на то, что улучшение отношений и строительство новых заводов по производству микросхем помогут ускорить выход из кризиса.

Ранее сообщалось, что Илон Маск сравнил нехватку полупроводников с дефицитом туалетной бумаги в пандемию.