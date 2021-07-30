Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. как правообладателей патента на систему электронных платежей. Они обвинили корейскую компанию в краже технологий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сегмент Samsung Pay на российском рынке составляет 17%.

Уточняется, что суд фактически запретил работу корейского платежного сервиса в России и ввоз в государство устройств с данной системой. Ответчик может обжаловать это решение в течение 30 дней перед его вступлением в силу.

По мнению специалистов, корейская компания скорее оспорит сам патент или попытается договориться с его правообладателями.

Патент был подан в России в декабре 2013 года. Суд решил, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА» и запретил их использовать.

«Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется», — отметили в Samsung Electronics.

По словам старшего партнера юридической фирмы Intellect Максима Лабзина, у Samsung есть три варианта действий. Компания вправе оспорить решение в вышестоящем суде, оспорить сам патент на предмет отсутствия в изобретении новизны или выкупить у истца лицензию.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отметил, что шансы на признание патента истца качественным «не превышают 1%».

Ранее сообщалось, что держатели карт «Мир» с 20 июля получили возможность при безналичной оплате использовать функцию Apple Pay.