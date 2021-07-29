Эксперт рассказала, как не стать жертвой мошенников в социальных сетях

Взлом страниц в соцсетях сейчас стал массовым, но есть базовые правила, которые помогут пользователю защитить себя от мошенников, сообщила «Газете.Ru» бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«Определить, что с вами под видом друга общается мошенник, можно. Часто преступники объясняют необходимость в деньгах какими-то экстремальными обстоятельствами: потерял телефон, украли кошелек со всеми карточками, попал в аварию, в больницу и т.д. Часто даже по словесным оборотам можно понять, что с вами пытается общаться другой человек, а не тот, кого вы хорошо знаете. В любом случае, при получении такого сообщения стоит связаться с другом лично – по телефону, электронной почте и т.д., не пользуясь при этом соцсетью. Наверняка выяснится, что ваш знакомый даже не в курсе, что с ним произошло ЧП, и требуются деньги», — сообщила Ильичева.

Если деньги вы все же перевели, и уже после выяснилось, что это был обман со стороны мошенников, то стоит сразу обратиться в правоохранительные органы, а также сообщить о ситуации модераторам сайта, советует эксперт.

«Но перед этим надо срочно позвонить в банк и заблокировать все имеющиеся у вас карты, чтобы не потерять еще больше», — заключила аналитик.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как мошенники обманывают россиян фейковыми розыгрышами призов.