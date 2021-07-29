Американец показал дешевую «биткоин-машину» для майнинга

Американец Идан Абада опубликовал в соцсети TikTok ролик, в котором показал дешевую и компактную «биткоин-машину» для майнинга криптовалюты. Видео стало популярным среди пользователей и на момент публикации новости набрало более 2,5 млн просмотров.

Житель Лос-Анджелеса показал, как пользуется бесплатным электричеством в кофейне Starbucks для работы своего устройства, позволяющего майнить. Стоимость девайса он оценил в $875 (64 тыс. руб. по текущему курсу).

Отмечается, что устройство разительно отличается от классического образа процесса майнинга криптовалюты — складов и ангаров, усеянных множеством компьютеров и проводов. Устройство Абады более компактно. Внутри него встроен многопортовый USB-концентратор, в который установлены 10 флешек, каждая из которых содержит в себе по два ASIC-чипа Bitmain, позволяющих осуществлять майнинг. Также для охлаждения был добавлен мини-вентилятор.

По словам создателя девайса, для его работы достаточно компьютера или ноутбука, что делает разработку крайне удобной для каждого. Однако Абада согласился с доводами журналистов, что вряд ли это устройство станет источником прибыли. Единственный способ выйти в плюс — находить источники бесплатного электричества, но даже тогда «биткоин-машина» будет создавать криптовалюту в достаточно медленном темпе.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о главных мифах, связанных с криптовалютами.