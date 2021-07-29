Эксперт рассказал, как навсегда удалить личные данные из интернета

По данным опроса «Лаборатории Касперского» за 2020 год, 64% пользователей в России пытались удалять свои личные данные с сайтов или из социальных сетей, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по кибербезопасности компании Дмитрий Галов. При этом 18% находили в сети информацию о себе или своих близких, которую предпочли бы не видеть в открытом доступе.

«Если вы обнаружили в сети свои личные данные, которые не хотели бы там видеть, не стоит отчаиваться – можно попробовать связаться с администрацией ресурса и попросить их эти данные удалить. Многие сервисы дорожат своей репутацией и зачастую идут навстречу в подобных случаях. Если не получится удалить информацию о себе на тех или иных ресурсах, можно попробовать сделать это в поисковиках, в этом случае данные не должны индексироваться», — посоветовал эксперт.

Однако, отметил Галов, зачастую информацию действительно нельзя на 100% удалить из сети.

«Например, нет никакой гарантии, что она не останется на недобросовестных или недействующих сайтах. К тому же неизвестно, как информацией распорядится человек, с которым вы ей поделились, например, в частной переписке. Поэтому призываем внимательно относиться к тому, с кем вы делитесь своими данными», — заключил специалист «Лаборатории Касперского».

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