PlayStation 5 стала самой быстропродаваемой консолью от Sony

Продажи игровой консоли PlayStation 5 по всему миру достигли 10 млн устройств. Как сообщили в Sony, PS5 стала самой быстропродаваемой приставкой в истории компании.

Показателя в 10 млн проданных консолей удалось достигнуть 18 июля — примерно на месяц быстрее, чем при продажах PlayStation 4. Несмотря на это, многие игроки в разных странах все еще сталкиваются с дефицитом PS5 из-за ограниченных поставок.

Также в компании рассказали о продажах главных эксклюзивных игр. Так, Spider-Man: Miles Morales разошлась тиражом более 6,5 млн копий, Returnal — более полумиллиона экземпляров, а новая часть платформера Ratchet & Clank: Rift Apart — более 1 млн штук.

Ранее в Японии была обнаружена новая версия PlayStation 5. В характеристиках указано, что это версия приставки без дисковода (Digital Edition), но при этом она на 300 грамм легче оригинальной. Официального подтверждения о ней пока нет.

В июле в российских магазинах снова появилась и быстро пропала PlayStation 5. «Газета.Ru» выяснила, сколько PS5 привезли и когда будут следующие поставки.