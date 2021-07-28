СМИ: в России усилят борьбу с дипфейками

Правительственная комиссия утвердила дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии», сообщает РБК со ссылкой на документ.

«К 2024 году точность отечественных решений по выявлению сгенерированного и выдаваемого за реальный контент (так называемые дипфейки), а также инфоповодов, распространяемых ботами, должна достичь 70%», — приводит агентство целевые показатели дорожной карты.

В текущем году этот показатель должен составлять 55%.

Еще одной целью, указанной в документе, является повышение к 2024 году размера российской аудитории видеосервисов до 96 млн пользователей (с 63 млн в 2020 году), увеличение с 74 млн до 108 млн аудиторий комплексных коммуникационных платформ, а отечественных облачных игровых платформ — с 0,18 млн до 2,31 млн.

Кроме того, дорожная карта предусматривает развитие различных сервисов, в том числе по выявлению нарушений прав граждан в интернете на основе автоматического анализа коммуникационных сред.

Финансировать проекты планируется за счет грантов Фонда содействия инновациям и внебюджетных источников, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 2030 году около 50% домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект (ИИ). Ожидается, что все без исключения российские школы к 2024 году перейдут полностью на электронные технологии в организации образовательного процесса, а доля электронного документооборота составит 90%.