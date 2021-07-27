Телеведущий произнес пароль от компьютера в прямом эфире

Итальянский телеведущий канала Eurosport во время прямого эфира из Японии забыл выключить микрофон и произнес пароль от компьютера, сообщает Vice.

Инцидент произошел во время трансляции волейбольного матча между женскими сборными Китая и Турции на Олимпийских играх в Японии. «Ты не знаешь пароль от компьютера в этой кабине для комментаторов? Нельзя что ли было сделать пароль Пиппо? Пиппо, Плуто или Тополино?» — пожаловался ведущий, перечислив итальянские имена персонажей Disney — Гуфи, Плуто и Микки Мауса соответственно.

La prossima volta che sentite chiacchierare di sofisticatissime policy e prodotti di security, potete commentare con questo video: pic.twitter.com/ny9L0xGTCr — Stefano Zanero (@raistolo) July 26, 2021

Комментатор стал популярен в сети после того, как ролик про пароль опубликовал специалист по кибербезопасности, преподаватель Миланского технического университета Стефано Занеро в Twitter. Источник на канале Eurosport подтвердил, что это настоящий фрагмент из эфира.

Коллега ведущего на заднем фоне сообщил, что пароль известен организаторам Олимпийских игр. Он предложил поискать бумагу или конверт с данными для входа. Оказалось, что пароль был «Booth.03», обозначающий комментаторскую кабину и ее номер.

«Тут даже точка есть, как усложнили, будто бы это компьютер NASA. В следующий раз еще и точку с запятой добавят», — высмеял ситуацию ведущий, думая, что микрофон все еще выключен.

В июне сервис проверки учетных данных, разработанный компанией Bi.zone, выявил, что в интернет попала информация о логинах и паролях более 1,2 млн россиян из-за утечки данных.