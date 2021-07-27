Nokia перевыпустила знаменитую модель телефона 6310

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, перевыпустила модель телефона Nokia 6310.

На телефоне нет мобильного интернета, зато есть FM-радио, камера с разрешением в 0,3 мегапикселя, Bluetooth 5.0 и игра «Змейка». Оперативная память устройства — 8 МБ, накопитель 16 МБ (однако можно вставить карту MicroSD объемом до 32 ГБ). Аккумулятора телефона емкостью 1150 мАч хватает на несколько недель работы в режиме ожидания.

Новый 6310 практически не похож на оригинальный, он отличается формой и цветом корпуса, кнопками и размером дисплея.

В России Nokia 6310 доступен для предзаказа в зеленом, черном и желтом цветах. Примерная стоимость — 4490 рублей.

Оригинальная модель телефона вышла в конце 2001 года.