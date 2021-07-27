В России создадут «капсулу времени» для передачи цифровых данных потомкам

Российские специалисты разработают сервис для передачи своим наследникам цифровой информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

«Российские разработчики создают сервис «капсула времени» с использованием технологии блокчейн. Он позволит в защищенном режиме хранить цифровые данные и активы — от паролей для соцсетей до ключей к биткоин-кошелькам — и спустя годы передавать их наследникам», — уточнили в пресс-службе.

Руководитель проекта Дмитрий Извеков отметил, что на данный момент разрабатывается сайт проекта — там пользователи смогут хранить всю необходимую информацию в зашифрованном виде с условием передачи конкретным лицам через определенное время. Минимальный срок хранения данных — полгода.

Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на другие площадки. Ориентировочный объем инвестиций в разработку — до 3 млн. рублей.

Проект будет представлен в Великом Новгороде на курсах «Архипелаг 2121» — интенсивах для студентов, преподавателей, студенческих и предпринимательских команд.

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