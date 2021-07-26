Эксперт рассказал об опасности использования режима инкогнито в браузерах

Даже в режиме инкогнито, предназначенном для «анонимного серфинга», пользовательская активность в интернете не останется незамеченной. Об этом «Газете.Ru» рассказал PR-менеджер ESET в России и СНГ Михаил Бочаров.

По его словам, в приватном режиме сбор информации может осуществлять интернет-провайдер, владелец Wi-Fi точки, к которой пользователь подключился, или администратор локальной сети на работе.

«История поиска и сбор информации о часовых поясах, версии ОС, расширениях браузера и параметрах экрана доступна тому, кто может идентифицировать ваш IP-адрес», — отмечает специалист.

Также, будучи инкогнито, пользователь не защищен от программ-шпионов, если они уже установлены на компьютере.

«В начале этого года выяснилось, что даже пользователи приватного браузера Tor оказались «под наблюдением»: их активность фиксировалась в результате кросс-браузерного отслеживания на основе установленных на устройстве приложений», — рассказал Бочаров.

При этом не все браузеры уведомляют пользователей о наличии подобного условия в своих специальных режимах, отметил эксперт.

«Браузеры Chrome и Firefox, например, предупреждают об этом пользователя, Edge и Safari не уточняют всех особенностей приватного режима в описании», — заключил собеседник «Газеты.Ru».