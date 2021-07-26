Эксперты рассказали об опасной подделке ОС Windows 11

В интернете распространяется поддельная версия презентованной недавно Microsoft операционной системы Windows 11, которая содержит множество вредоносных программ. Разработчик антивирусных систем «Лаборатория Касперского» обратил на это внимание в своем блоге.

Купить Windows 11 пока нельзя, однако она уже доступна для загрузки и предварительного просмотра. Этим и пользуются злоумышленники, предлагающие всем желающим скачать новую ОС на сайтах с пиратским софтом.

Файл при открытии воспроизводит внешний вид программы установщика Windows. Получив от пользователя согласие на установку дополнительных утилит, подделка заражает компьютер вредоносным софтом.

«Эти программы могут быть самыми разнообразными — от относительно безобидного рекламного ПО , которое мы не классифицируем как вирусы, до полноценных троянов, похитителей паролей , эксплойтов и других неприятных вещей», — отмечается в статье.

Специалисты в сфере кибербезопасности советуют загружать Windows 11 только из официальных источников. Сейчас пробная версия новой ОС от Microdoft доступна участникам программы Windows Insider.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали, как избавиться от спам-звонков.