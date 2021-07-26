Названы самые распространенные виды мошенничества в сети

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев рассказал, что пандемия COVID-19 вызвала всплеск афер в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рост спроса на определенные категории товаров из-за пандемии спровоцировал всплеск афер с продажей дефицитных продуктов и препаратов на онлайн-аукционах. Мошенники создают фиктивный аукцион, предлагая товар, которого на самом деле у них нет. Когда победитель «торгов» перечисляет назначенную сумму, злоумышленники скрываются», — сказал специалист.

Также еще одним видом мошенничества является рассылка писем с сообщением о выигрыше крупной суммы в лотерее. Для того чтобы получить приз злоумышленники предлагают заплатить покрывающий налоги сбор или стоимость доставки.

По словам эксперта, для того чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо проверять в поисковых системах, проводится ли сейчас указанная лотерея или розыгрыш.

Другим популярным видом мошенничества является пересылка платежей. Человеку может прийти сообщение об ошибочном пополнении счета с просьбой перевести средства другому человеку. А предпринимателям, например, может поступить предложение якобы от госслужб с предложением оформить выплату налогов через удобную электронную форму. Таким образом злоумышленники пытаются рассекретить личные данные человека. Во всех подобных ситуациях Пономарев советует предварительно уточнять информацию в банке или налоговом органе.

Ранее партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о том, как стать неинтересными для мошенников.