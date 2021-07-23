Россияне стали покупать больше кнопочных телефонов

За первое полугодие 2021 года в России вырос спрос на кнопочные телефоны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В общей сложности за первые шесть месяцев 2021 года было продано 3,1 млн кнопочных телефонов. Это на 6,7% больше, чем за тот же период 2020 года.

В публикации отмечается, что во втором полугодии 2021 года прирост продаж кнопочных телефонов составил 26% в количественном и 35% в денежном эквиваленте.

При этом, на протяжении последних лет рынок продаж в этом сегменте падал на 5-10% в год.

Руководитель направления «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк отмечает, что рост спроса на кнопочные телефоны связан с тем, что во втором квартале начинается дачный сезон.

Гендиректор «МегаФон Ритейла» Андрей Левыкин считает, что их приобретают сотрудники закрытых предприятий, где запрещено использовать смартфоны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости переходить на кнопочные телефоны, поскольку через «двенадцатые смартфоны» и «айфоны» американцы «каждую минуту» следят за тем, «где вы находитесь».