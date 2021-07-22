В работе сайтов нескольких крупнейших американских компаний произошли сбои

В работе сайтов ряда крупнейших американских компаний произошли технические сбои.

Проблемы с доступом испытывают пользователи Сети на сайте Amazon, Microsoft и Google, также проблемы отмечаются в работе платформ по покупке компьютерных игр PlayStation Network от Sony и онлайн-сервиса Steam.

Сложности с подключением испытывают также посетители сайтов Akamai Technologies, American Exspress, Delta Air Lines, Electronic Arts и некоторых других.

Ранее в Минцифры объяснили сбой в работе «Госуслуг».

При попытке входа на портал появлялось сообщение о том, что услуги одновременно заказывают более 500 тыс. человек, поэтому время ожидания составит 5 минут. Впоследствии этот интервал увеличился до 30 минут.