Эксперт объяснил, почему телефон нельзя оставлять на торпедо автомобиля

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Газете.Ru» о том, как использовать смартфон в жаркую погоду.

По его словам, если пользователю температура где-то кажется некомфортной, то она может сказаться и на смартфоне. Так как людям часто становится нехорошо под лучами солнца, то и телефоны лучше не хранить на приборной панели автомобиля.

«Рекомендация одна и она очень простая: везде, где комфортно вам по температуре, будет комфортно и вашему устройству. Если вам не очень хорошо под прямыми солнечными лучами, где плюс сорок градусов, то и телефон оставлять на торпедо автомобиля тоже не стоит. Лучше носить его с собой в кармане или сумке, и ничего плохого с ним не будет», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

Он также отметил, что перегрев смартфона может привести к износу батареи, понижению частоты процессора и отключению камер. Кроме того, пользователь не сможет запускать требовательные игры и приложения, а также смотреть видеоролики в высоком разрешении.