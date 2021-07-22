В России выступили против проверки домашних заданий роботами

Большинство семей выступают категорически против того, чтобы в образовательном процессе каким-либо образом участвовали роботы, рассказала «Газете.Ru» детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она уверена, что робот не сможет правильно оценить истинные знания ребенка.

«Обыкновенные домашние задания, которые дети делают в тетрадках, робот проверить не сможет. Система может допустить ошибку. Одно дело, когда проверяется бланк ЕГЭ и ОГЭ, где каждый ответ расположен четко на своем месте, и совсем другое, когда задание выполнено письменно в тетради. Робот не сможет различить почерк ребенка или какие-то другие аспекты, и просто будет ставить не соответствующую знаниям оценку. А это является грубым нарушением, в том числе прав ребенка на получение обратной связи по оценке своих знаний», — считает собеседница «Газеты.Ru».

По ее словам, ИИ может считать правильные ответы неправильными и наоборот, такая оценка может вводить ребенка в заблуждение.

«Никто никогда не заменит живой контакт школьника и учителя. Если же роботизация коснется не только проверки домашнего задания, но и обучения, то системе образования просто наступит конец, а это очень печально», — заключила Волынец.

Ранее стало известно, что Минпросвещения в рамках цифровизации образования планирует автоматизировать процессы управления школами, это включает в себя автоматическую проверку как минимум 50% домашних заданий искусственным интеллектом. Данную технологию планируют внедрить до 2030 года.