РБК: Рунет смогли успешно отключить от глобальной сети

В России с 15 июня по 15 июля провели учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета, сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию одноименной национальной программы.

По данным источника агентства, в мероприятиях приняли участие все операторы «большой четверки», а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

«Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными», — рассказал источник РБК.

Другой источник сообщил, то в ходе учений проверялась «возможность физического отключения российской части интернета».

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что отключение России от глобальной интернет-сети — возможный сценарий будущего, к которому Россия готова. Он пояснил, что благодаря интернету сейчас производится больше количество манипуляций, включая управление государством и исполнение огромного количества социальных функций. Отключение РФ от глобальной сети может нанести стране колоссальный ущерб, и из-за наличия подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета, который сможет функционировать отдельно от мирового.