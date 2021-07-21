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Родители назвали TikTok самой опасной соцсетью для подростков

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Depositphotos

Российские родители назвали TikTok самой опасной соцсетью для их детей. Об этом сообщается в исследовании антивирусной компании ESET, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно опросу, долгое времяпрепровождение в TikTok вызывает беспокойство у более половины (56%) опрошенных. Лишь треть респондентов рассказали, что обеспокоены безопасностью «ВКонтакте».

При этом взрослые больше доверяют видеохостингу YouTube и сервису публикаций фотографий и видео Instagram, считая их менее опасными для своих сыновей и дочерей. 17% респондентов ответили, что не считают соцсети опасными для несовершеннолетних россиян.

При этом каждый четвертый российский родитель отметил, что его ребенок не только потребляет, но и создает собственный контент в сети.

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев посоветовал родителям, обеспокоенным тем, как их дети увлечены TikTok, зайти в настройки приложения.

«В настройках приложения с прошлого года появилась функция «Семейные настройки/Family Pairing». В разделе «Контроль экранного времени» родители смогут выставить ежедневный лимит по использования приложения детьми. В разделе «Безопасный режим» родители сами определяют нежелательный контент, например, с фильтрацией по конкретным блогерам. В разделе «Настройки личной переписки» мамы и папы могут ограничить список пользователей, которые отправляют сообщения на связанную учетную запись, или же полностью отключить функцию переписки», — рассказал эксперт.

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