Зарубежным IT-компаниям без представительства в России заблокируют платежи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало проект постановления, согласно которому зарубежные IT-компании не смогут получать платежи от российских пользователей, если у них нет представительства на территории страны. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Чтобы возобновить получение платежей от россиян, иностранным IT-компаниям нужно будет открыть представительство или учредить в России юридические лица.

В ином случае, банки перекроют компаниям все платежи и переводы средств, они не смогут распространять рекламу о своем интернет-ресурсе и выступать в качестве площадки для российских рекламодателей.

С 1 июля в России вступил в силу закон о «приземлении зарубежных IT-компаний. К 1 января 2022 года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, будут обязаны открыть филиалы, представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут представлять интересы головных компаний.

Под действие закона попадает более 20 компаний. Среди них Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube и другие.