Эксперт назвал основные ошибки начинающих ИТ-специалистов на собеседовании

При попытке устроиться в крупную ИТ-компанию начинающие специалисты зачастую присылают слишком общее резюме, а на самом собеседовании не всегда могут ответить на вопрос, что они знают об организации, в которую желают попасть, рассказала «Газете.Ru» Виктория Киселева, руководитель отдела рекрутинга компании Selectel.

Важно помнить, что в резюме и сопроводительном письме стоит рассказать о том опыте, который наиболее релевантен для работодателя, а остальной — указать кратко, заявила эксперт. Перед личной встречей будет полезно изучить основную информацию о компании в социальных сетях. Так кандидат сможет сразу понять, насколько корпоративная культура конкретной компании подходит ему. Также, по словам Киселёвой, новички часто ждут предложения высоких зарплат, забывая о том, что компания дает начинающему сотруднику больше, нежели получает от него на данном этапе. Специалисты с опытом вкладываются в обучение новичков, и возможность работы с профессионалами является более важным фактором в начале карьеры.

«Кандидаты должны уметь рассказать о себе. Бывает такое, что собеседование первое, новичок очень волнуется и не может спокойно рассказать о своих планах и целях. Попробуйте подготовить короткий и емкий рассказ, тогда вы будете чувствовать себя увереннее», — рассказывает Киселева.

Одна из частых ошибок — когда кандидат не задает вопросы в ответ или задает «вопрос ради вопроса». Собеседование — это возможность получить больше информации не только для компании, но и для будущего сотрудника. Перед встречей продумайте интересующие вас вопросы и не бойтесь задавать их потенциальному работодателю, рекомендует эксперт.