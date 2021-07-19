Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать новый смартфон

Если говорить об идеальном времени для покупки смартфона, то существует два сезона, которые можно назвать «выгодными» для потенциального покупателя, рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Есть два сезона, когда выходят флагманы. Это сентябрь, октябрь, в это время выходит iPhone и телефоны от Samsung. И март, апрель, когда выходит основной выводок Android-флагманов. Соответственно, как раз в это время интересно совершать покупку. Плюс есть сезон традиционных скидок, который приходится на январь-февраль», — пояснил эксперт.

При этом Муртазин отметил, что нынешняя канва потребления такова, что люди отслеживают, что происходит со скидками. Причем реальная или мнимая эта скидка, роли не играет — потребитель радуется, что приобрел устройство со скидкой в ценнике.

«Смартфон лучше покупать только тогда, когда он вам нужен. Если покупатель нерациональный и не отслеживает рынок смартфонов, то он вряд ли поймает тот момент, когда предложение наиболее выгодно», — заключил Муртазин.