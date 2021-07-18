В Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков

Роскомнадзор сообщил, что по результатам мониторинга YouTube администрацией видеохостинга не удалено около 5 тыс. запрещенных материалов. Об этом сообщает сайт ведомства.

«Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира (пропагандистские и агитационные материалы ИГИЛ (организация запрещена в России), Хизб ут-Тахрир и иных организаций), пронаркотический и другой социально опасный контент», — сообщили в ведомстве.

В общей сложности Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC (владеет YouTube) более 24 тыс. требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент.

Также отмечается, что администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. В ведомстве сообщили, что в отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление упомянутых противоправных материалов.

Судом уже рассмотрено три протокола, общая сумма штрафов которых составляет шесть миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что компании Facebook, WhatsApp и Twitter могут быть оштрафованы за неподтверждение локализации на территории России баз данных граждан страны.