В TikTok будут автоматически удалять эротический контент

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Depositphotos

Сервис коротких видео TikTok поменяет систему, модерирующую контент. Планируется, что социальная сеть будет использовать автоматизированные алгоритмы проверки для борьбы с контентом сексуального характера и сценами насилия, сообщает пресс-служба компании.

Еще будут искать и удалять ролики, содержащие незаконные действия, а также запрещенные товары.

В том случае, если сцена выявит подобное видео, оно будет удалено, а пользователь, разместивший его, получит уведомление с причиной блокировки. В дальнейшем автор сможет подать апелляцию, не согласившись с действиями TikTok.

Автоматическая проверка контента начнет работать в Соединенных Штатах и Канаде в течение ближайших недель.

Мобильное приложение TikTok позволяет публиковать короткие видео. Подобный формат стал популярным среди пользователей платформы.

В июне суд в Москве признал законным штраф TikTok на 2,6 млн рублей. Это произошло после отказа удалить информацию с призывами к детям участвовать в запрещенной акции протеста из социальной сети.