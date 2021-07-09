Эксперт рассказал о влиянии майнинга на окружающую среду

Сама по себе высокая энергозатратность добычи криптовалют, или майнинга, не представляет проблемы для окружающей среды, однако электроэнергия добывается разными способами, в том числе такими, которые наносят вред экологии, сообщил «Газете.Ru» сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

«Некоторые электростанции, например, работают на угле. Таким образом майнинг опосредованно стимулирует сохранение электростанций, вредящих окружающей среде, ведь пока у таких электростанций есть потребители, они продолжают работать и производят вредные выбросы в атмосферу», — заявил Некрасов.

Другой проблемой, связанной с майнингом, является тепловое загрязнение.

«Это уже напрямую имеет отношение к майнингу, т.к. работа вычислительных машин сопряжена с нагреванием самих агрегатов. Это приводит к изменению микроклимата в районе локализации майнинговых ферм. По сути совершенно исключить тепловое загрязнение майнинговых ферм невозможно, реально только его минимизировать с помощью соответствующих систем охлаждения, которые тоже будут загрязнять теплом окружающую среду, но в меньшей степени», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что электростанция в штате Нью-Йорк, занимающаяся добычей биткоинов, «подогрела» местное озеро до 42 °C.