Илон Маск может построить скоростной подземный автотоннель во Флориде

Мэр американского курортного города Форт-Лодердейл во Флориде Дин Транталис планирует заказать у принадлежащей Илону Маску компании The Boring Company строительство подземного автомобильного тоннеля, который соединит центральный район с пляжем. Об этом сообщает CNN.

«Это может быть действительно новаторский способ уменьшить заторы на дорогах», — объяснил свое решение Транталис, добавив, что другим фирмам будет предоставлено 45 дней, в течение которых они смогут сделать контрпредложение.

После того, как тоннель будет построен, The Boring Сompany предоставит горожанам и туристам возможность доехать от центра Форт-Лодердейла до пляжа на автомобиле Tesla по цене $5-8 с человека. Сейчас аналогичная поездка на такси стоит $10 – согласно данным агрегатора Uber.

Проект получил название The Las Olas Loop, оно состоит из названий местной надземной дороги и транспортной системы, проектируемой компанией Маска. Транспортная система Loop уже функционирует в США — первый тоннель открылся в прошлом месяце в Лас-Вегасе, Невада.

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