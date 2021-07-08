Более половины американских штатов пытаются засудить Google

Столица США Вашингтон и 36 американских штатов подали против компании Google судебный иск за нарушение антимонопольного законодательства в работе магазина приложений для устройств на Android, сообщает New York Times.

По информации издания, иск был подан в федеральный суд Калифорнии. Причина заключается в уровне контроля корпорации над магазином Google Play. В частности, истцы в судебном порядке будут оспаривать взимание со стороны Google комиссии в размере 30% с продаж электронных товаров и услуг внутри приложения.

20 октября Минюст США предъявил гражданский иск корпорации Google из-за того, что, как считают власти, она наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. Истцами выступили 11 американских штатов и федеральное правительство.

Ранее сообщалось, что в официальном магазине Google были обнаружены опасные приложения, способные похитить личные данные для входа в Facebook.