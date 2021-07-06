Суд запретил Double Data использовать данные пользователей «ВКонтакте»

Спустя несколько лет «ВКонтакте» добилась признания незаконным сбор открытых данных пользователей социальной сети в коммерческих целях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел выводы суда первой инстанции: он признал в действиях Double Data нарушение прав на использование базы данных «ВКонтакте». Суд запретил Double Data извлекать и использовать данные пользователей, а также взыскал символическую компенсацию в размере 1 руб.», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что Double Data бесконтрольно собирали данных пользователей, включая имена, год рождения и другую открытую информацию. Впоследствии эти сведения использовались в коммерческих целях. Например, для оценки кредитоспособности.

В 2017 году Московский арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data и Национальному бюро кредитных историй с требованием прекратить использование данных пользователей для оценки их кредитоспособности.