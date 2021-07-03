В работе приложения Instagram произошел сбой

Пользователи популярной социальной сети Instagram в некоторых странах пожаловались на сбой в работе. Об этом следует из данных портала Downdetector, фиксирующего неполадки известных интернет-ресурсов.

Сложности в работе приложения для обмена фото и видео наблюдаются с 21.00 мск. На сбой жалуются из различных стран, включая Россию и Соединенные Штаты.

В США 77% пользователей сообщили о трудностях во время загрузки новостной ленты. 12% респондентов пожаловались на сбой в работе веб-версии, а 11% зарегистрированных на неполадки при авторизации в сервисе.

Причина сбоя в Instagram в настоящий момент неизвестна. Сервис запустили в 2010 году для iPhone, позднее приложение портировали для других мобильных ОС, а также на десктоп.

Ранее неполадки в работе Instagram были зафиксированы 14 мая. Тогда сообщения о проблемах с соцсетью приходили из США, Италии, Германии, Великобритании, Франции и других стран.