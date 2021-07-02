Эксперт объяснил, как пользовательские данные попадают в чужие руки

Каждый человек оставляет после себя в сети огромное количество пользовательской информации, которая может собираться третьими лицами при помощью cookie-файлов, вредоносного ПО, а также через браузер, сообщил «Газете.Ru» глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

«Cookie — это файлы, которые размещаются на вашем компьютере через браузер, когда вы посещаете сайты. Есть два основных типа: сеансовый и постоянный. Сессионные «куки» позволяют нам переходить с одной страницы сайта на другую без необходимости постоянно повторно входить в систему для каждой страницы. Они действуют только до тех пор, пока ваш текущий сеанс не работает, и должны автоматически удаляться при выходе с сайта или закрытии браузера. Постоянные «куки» размещаются на вашем компьютере и остаются на нем. В основном они используются маркетологами для отслеживания вашей истории просмотров. В некоторых случаях это может быть навязчивым и вызывать раздражение, а в других даже радовать, потому что реклама будет актуальной», — объяснил эксперт.



Вторая возможность сбора и отслеживания личных данных — это вредоносные или сомнительные приложения. Пользователь устанавливает их сам, но часто не знает скрытой вредоносной функциональности. Некоторые приложения могут назойливо показывать рекламу или загружать стороннее ПО в систему, а другие могут красть контакты, отслеживать просмотры и чаты или даже слушать телефонные разговоры.



Браузер также может помочь в сборе конфиденциальной информации.



«Когда вы заходите на сайт, сервер сайта может передать фрагмент кода javascript в браузер, который запускается браузером локально. Код javascript может собирать свойства браузера и операционной системы: список установленных расширений, тип и имя браузера, часовой пояс, разрешение экрана, наличие рекламного блока, список доступных шрифтов, компьютерное оборудование и многое другое. JavaScript создает «хэш» собранных данных и отправляет его обратно на сервер сайта», — пояснил Федоров.