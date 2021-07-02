Прокуратура подала в суд на Google за пропаганду деятельности зацеперов

Московско-Курская транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием запретить компании Google публиковать информацию, пропагандирующую деятельность зацеперов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы, в который был подан иск.

«Истцом были установлены нарушения законодательства у ответчика, выразившиеся в размещении информации, пропагандирующей деятельность зацеперов», – заявили пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Судебное заседание назначено на 28 июля, транспортная прокуратура просит суд признать обнаруженную информацию запрещенной к размещению в свободном доступе.

Ранее сообщалось, что Google, а также Twitter, Telegram и Facebook грозят многомиллионные штрафы. Протоколы, полученные Мировым судом Москвы, составлены по делам об административных правонарушениях, связанных с неудалением запрещенного в России контента.