Российские банки перейдут на российский софт за два-три года

В Минцифры РФ заявили, что в течение двух-трех лет российские банки должны будут перейти на отечественное программное обеспечение. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

Соответствующий проект указа министерство уже внесло в правительство.

Издание сообщает, что такое решение позволит повысить безопасность финансовых операций и конфиденциальной информации, а также предотвратить кибератаки из других стран.

Согласно проекту указа о переходе на отечественные технологии, все объекты критической информационной структуры, в том числе банки, должны будут использовать российское ПО и оборудование. При этом работа с зарубежными технологиями допускается в случае отсутствия российских аналогов.

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