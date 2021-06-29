В Instagram протестируют ссылки в «Историях» для всех пользователей

В социальной сети Instagram расширят опцию, позволяющую делиться ссылками в разделе «Истории». До этого публиковать ссылки могли пользователи, у которых более 10 тысяч подписчиков на странице, сообщает The Verge.

Сейчас ссылки тестирует небольшое количество пользователей, уточнил руководитель отдела продуктов Instagram Вишал Шах.

Особенностью станет то, что ссылки будут открываться не смахиванием вверх, а через «наклейку». Данные стикеры станут работать также, как и ссылки для прокрутки вверх, разница будет только в жесте.

При этом зарегистрированные в соцсети как и раньше смогут отвечать на «Истории», в которых отобразится новый стикер.

Шах обратил внимание, что в Instagram будут уделять внимание за размещаемым контентом, в том числе за «спамом» и «дезинформацией».

Он подчеркнул, что новая функция будет только в «Историях», расширять ее на другие разделы приложения не планируется.

Ранее в Instagram появилась возможность публиковать фото с компьютера. Для загрузки фотографии или видео с компьютера следует нажать на значок «+», который располагается в правом верхнем углу.