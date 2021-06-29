Эксперт рассказал, почему цифровые активы так дорого стоят

Основатель экосистемы OTON Анатолий Илле рассказал «Газете.Ru» о причинах высокой стоимости NFT-активов, цена на которые может достигать несколько миллионов долларов.

«Цену предмета искусства определяет его эстимейт — начальная аукционная стоимость работы. Он учитывает то, насколько автор знаменит, где выставлялся, за сколько продавался раньше и насколько высок к нему интерес публики. Продавать произведения искусства дешево нет никакого смысла, в конце концов аукционные дома и площадки для продажи NFT тоже хотят получить свои комиссии», — объяснил эксперт.

По словам Илле, NFT-картина Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна, также известного под псевдонимом Beeple была продана за $69,3 млн [примерно 5 млрд руб.] на аукционе Christie's в марте этого года.

NFT, или невзаимозаменяемые токены удобно использовать для подтверждения права владения какой-то вещью, предметом искусства или памятным знаком,

«NFT дает возможность закрепить право владения цифровым предметом навсегда. Ведь запись в блокчейне невозможно подделать, NFT не получится украсть или испортить. Помимо очевидных плюсов NFT, они также открыли возможность продавать то, что раньше было крайне сложно монетизировать. Например, мемы, твиты, предметы и одежду героев в компьютерных играх, gif-изображения», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

При этом, по словам Илле, NFT можно применять не только в сфере продажи предметов цифрового искусства.

Так,спортсмены торгуют памятными NFT-карточками, молодожены обмениваются NFT-кольцами в знак любви и преданности, а предприимчивые представители криптоиндустрии токенизируют уже существующие работы известных художников.

Как NFT изменил цифровое искусство и как им торговать сейчас — читайте в материале «Газеты.Ru».