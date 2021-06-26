Ключевой свидетель по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний

Ключевой свидетель по делу Министерства юстиции США против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа признался в даче ложных показаний, сообщает издание Stundin.

Речь идет о исландце Сигурдуре Инги Тордарсоне, который фигурирует в решении жюри присяжных штата Вирджиния о привлечении Ассанжа к уголовной ответственности под псевдонимом «подросток». Как пишет Stundin, свидетель рассказал о своей лжи в беседе с сотрудниками издания.

В частности, Тордарсон признался, что Ассанж никогда не просил его взломать или получить доступ к телефонным записям депутатов. При этом, по словам свидетеля, файлы с якобы записями разговоров парламентариев он получил от неизвестного источника, который предложил ему передать эти данные Ассанжу. Сам же исландец утверждает, что содержимое файлов не изучал и не знает, что в них находилось.

Кроме того, исландец сообщил, что по личной инициативе передал основателю WikiLeaks доступ к правительственному сайту Исландии, используемому для отслеживания полицейских машин, Ассанж его об этом не просил. При этом у самого Тордарсона имелся законный доступ к ресурсу, так как он был спасателем-добровольцем.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в тюрьме в Великобритании, в январе текущего года суд в Лондоне отказал Вашингтону в его экстрадиции.