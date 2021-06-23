Россия и США будут совместно работать по поиску хакеров
Директор российского ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США по поиску хакеров в рамках действующих договоренностей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность», — сказал Бортников на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.
Как пишет RT, глава ФСБ также утверждает, что значительную угрозу представляет продолжающееся расширение и укрепление связей международных террористических структур в хакерском сообществе, а также их нацеленность на активизацию в киберпространстве.
По словам Бортникова, решить эту глобальную проблему без привлечения всего мирового сообщества невозможно.
Ранее стало известно, что США ждут результатов от договоренности с Россией о сотрудничестве в области кибербезопасности.