Россия и США будут совместно работать по поиску хакеров

Директор российского ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США по поиску хакеров в рамках действующих договоренностей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность», — сказал Бортников на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

Как пишет RT, глава ФСБ также утверждает, что значительную угрозу представляет продолжающееся расширение и укрепление связей международных террористических структур в хакерском сообществе, а также их нацеленность на активизацию в киберпространстве.

По словам Бортникова, решить эту глобальную проблему без привлечения всего мирового сообщества невозможно.

Ранее стало известно, что США ждут результатов от договоренности с Россией о сотрудничестве в области кибербезопасности.