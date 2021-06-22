На сайтах иранских телеканалов появились сообщения о блокировке правительством США
Карина Казанцева
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На сайтах иранских телеканалов «Пресс ТВ» и «Аль-Алям» появилось сообщение о блокировке властями Соединенных Штатов.
Соответствующее уведомление появляется при попытке зайти на сайты.
«Домен был заблокирован правительством США», — говорится в появляющемся окне.
Официального подтверждения от американских властей не поступало.
29 мая Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал в США нефть и нефтепродукты, среднесуточные поставки составили 33 тыс. баррелей.