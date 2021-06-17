Эксперт рассказал об уловках кибермошенников в летний период

Киберпреступники часто пользуются невнимательностью пользователей. Особенно это актуально в летний период, когда люди становятся более расслабленными. Саид Атциев, руководитель отдела поддержки продаж Cross Technologies рассказал «Газете.Ru» о том, с какими опасностями может столкнуться пользователь в период отпусков.

» Будьте осторожнее с публичными Wi-Fi сетями, не подключайтесь к тем, которые не просят ввести пароль. Трафик в таких сетях прослушивается, а значит ваши данные могут быть украдены. К тому же, мошенники могут создать поддельную сеть, иммиутрая под Wi-Fi кафе, метро, парка и так далее. Если вы планируете посетить «Чемпионат Европы по футболу 2020» , то рекомендуем использовать мобильный интернет и не подключаться к неизвестным сетям», — предупредил Атциев.

Также следует проявлять осторожность при заполнение данных банковских карт во время онлайн-оплаты туров-отдыха или других покупок.

«Обратите внимание на указанные реквизиты интернет-магазина. Например, сейчас банки тщательно проверяют каждый сайт, где можно совершить онлайн-покупки. Это минимизирует риски мошенничества. Если вы решили купить тур на море, то лучше сделать это офлайн, заодно узнать обсудить с туроператором все нюансы отдыха», — советует эксперт.

Также нужно обращаться внимание на ссылки — часто мошенники создают фишинговые сайты, которые копируют стиль оригинального. Обычно поддельные веб-страницы можно отличить по доменному имени — оно часто похоже на настоящее, но, как правило, отличается одной буквой.

Кроме того, не следует использовать один и тот же пароль для всех сайтов — для каждой учетной записи нужен уникальный и достаточно сложный пароль. Также стоит использовать двухфакторную аутентификацию.

«Старайтесь минимизировать информацию о себе и своих интересах в интернете. Эти данные могут использовать для взлома аккаунтов и банковских карт. Собирая информацию с разных сайтов, мошенник может составить полный портрет о вас», — заключил специалист.

Ранее эксперт рассказал, где в смартфоне нельзя хранить данные учетных записей. .