В ОП предложили обязать российских чиновников перейти из WhatsApp в Telegram

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич считает, что чиновникам надо переходить из WhatsApp в Telegram. По его словам, мессенджер Павла Дурова более безопасен, сообщает РИА «Новости».

Малькевич обратил внимание на роль конфиденциальных данных накануне официальной отмены блокировки Telegram.

18 июня 2020 Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к российскому мессенджеру.

«Я призываю заставить чиновников окончательно перейти в Telegram из WhatsApp. Потому что Telegram за год зарекомендовал себя. Мы видим, что есть каналы у всех органов власти, что этот менеджер востребован журналистами, что он востребован пользователями, он удобен в работе, при это все защищено, не было случаев утечек персональных данных», — объяснил член ОП.

Он также напомнил, что WhatsApp регулярно меняет и ужесточает правила, «присваивая себе право распоряжаться персональными данными».

«Мы высоко оцениваем то, что ЦИК перевел всю свою работу, все чаты и все комиссии по стране в Telegram», — подчеркнул Малькевич.

Запрет на использование WhatsApp госслужащими допускать можно на уровне ведомственных распоряжений, заключил общественник.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция. Поскольку приложение не может получить доступ к списку вызовов на операционной системе iOS, в этой системе он не будет доступен.